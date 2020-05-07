Самоизоляция. Вместе веселей! Как выяснилось, самоизоляция - это прекрасный повод поближе познакомиться со своими детьми, найти интересные совместные занятия и даже открыть новые таланты. И у героев нашего сюжета - это получается. Есть и советы для тех, кто испытывает трудности в общении.





Чтобы организовать досуг ребенка, чего только не придумают и их родители, и сами дети - танцуют, рисуют, вместе готовят необычную еду, дрессируют домашних животных. Что интересует детей, кроме телевизора и компьютера, родители узнали именно в самоизоляции.



Татьяна Макарова, жительница г. Орла: «Мы нашли возможность сделать то, что не могли сделать раньше, например, пересадить цветы. И когда мы этим занимались, у девчонок возникли вопросы - как прорастает растение, как быстро это происходит. Пришла мысль посадить фасоль в горшок от орхидеи, для того чтобы было видно, как формируется корневая система, и как растет само растение. Также у нас давно лежала термоаппликация, на которую никак не находилось времени. Эта аппликация на тему сказки «Репка». Мы ее собрали. Дети начали пересказывать сказку по ролям, и пришла мысль сделать кукольный театр, поставить спектакль. Из ненужной коробки сделали декорации, дети их раскрасили, и к вечеру показали спектакль».

В многодетной семье Марьяновых тоже не скучают - воспитывают котят. И не только. Пока старшая дочь создает видеоклипы о своих домашних питомцах, ее братья вместе с мамой играют в разные игры на развитие памяти, координации, внимания, записывают ролики и выкладывают в Интернет.



Еще веселее проводят время те, кто на самоизоляцию уехал в деревню. Братьям Васюниным на свежем воздухе скучать некогда. У них тут и домашний тир организован, и по хозяйству нужно помочь. Ребята в гостях у бабушки уже успели покрасить забор - вся деревня теперь завидует. А впереди еще масса планов, например, построить дом на дереве. Но в этом без папиной помощи не обойтись, а он пока далеко и приедет не скоро.



Однако в период самоизоляции во многих семьях с детьми становится больше не только свободного времени, но и конфликтов. И если самим справиться с ними не под силу, на помощь придут дежурные психологи - и на вопросы ответят, и совет дадут.



Телефоны областного консультационного центра: 77-22-97; 72-51-32; всероссийский телефон доверия 8 800 2000 122.



Ольга Третьякова, психолог: «Можно сразу дать несколько рекомендаций, например, не паниковать. Первое, что нужно, соблюдать привычный режим - как жили до пандемии, так и стараться придерживаться этого распорядка. Второе: если в семье много детей, нужно для каждого сделать его собственный уголок, где ребенок может уединиться».

И еще: не запрещайте детям общение со сверстниками, особенно если в семье один ребенок. Делиться эмоциями и впечатлениями с друзьями - необходимо, хотя бы по телефону или интернету.





Татьяна Тимохина

5 мая 2020 года



