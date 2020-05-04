В Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ подготовят инфекционные койки для пациентов с COVID Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





На базе Глазуновской ЦРБ будут развернуты 20 инфекционных коек в инфекционном отделении для лиц, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, и 150 коек - в основном корпусе для размещения пациентов с бессимптомным протеканием новой коронавирусной инфекции или ее протеканием в легкой форме, которые не могут осуществить самоизоляцию.



В инфекционном отделении Новодеревеньковской ЦРБ будут организованы 30 инфекционных коек для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, нуждающихся в оказании медицинской помощи, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

4 мая 2020 года



