В Орловской области лабораторно подтвержден 681 случай заболевания коронавирусом

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В Орловской области лабораторно подтвержден 681 случай заболевания коронавирусомВ настоящее время в регионе общее число больных - 551 человек. 123 человека выздоровело. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в Орловской области увеличилось на 19 человек
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Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Из 681 человека, заболевшего коронавирусом, в городе Орле – 240 человек, 119 - в городе Мценске и Мценском районе.
56 – в Орловском районе, 45 – в Болховском районе, 31 – в Урицком районе, 27 – в Свердловском районе, 21 – в Новосильском районе, 19 – в Новодеревеньковском, по 17 – в Знаменском и Покровском районах, 16 – в Хотынецком и Залегощенском районах, 10 – в Верховском районе.
По 7 – в Малоархангельском, Шаблыкинском и Глазуновском районах, 6 - в городе Ливны, 5 – в Троснянском районе.
По 4 заболевших – в Кромском и Ливенском районах, по 2 - в Должанском и Дмитровском районах.
По одному заболевшему – в Корсаковском, Колпнянском и Сосковском районах.
Орловское Информбюро
4 мая 2020 года