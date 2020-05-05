В России стартовала акция «Георгиевская ленточка» В этом году она проходит в онлайн-формате.





Каждый орловец может стать участником своеобразного марафона. Для этого надо в социальных сетях выложить свое фото с георгиевской ленточкой и поставить хештег - #георгиевскаяленточка.



«Волонтеры Победы» отвезут около 20 тысяч георгиевских ленточек в крупные торговые сети - так любой желающий на кассе сможет взять их себе абсолютно бесплатно. Доступны они будут и в отдаленных районах области.





Анна Вайсергисер

5 мая 2020 года



