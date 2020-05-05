На плохие овощи и фрукты можно пожаловаться в Роспотребнадзор В региональном ведомстве начала работать горячая линия.





Специалисты ответят на все вопросы, дадут рекомендации по выбору, расскажут о сроках хранения. Кроме того, проконсультируют, как правильно составить претензию к продавцу в случае покупки некачественного товара.



Телефоны работают в Орле, Кромах, Ливнах, Мценске и Верховье. Номера указаны на официальном сайте регионального управления.





Татьяна Напольских

5 мая 2020 года



