320 ветеранов Великой Отечественной войны получат в подарок сотовые телефоны Сразу после майских праздников их доставят адресатам «Волонтеры Победы».





Это совместный проект с партией «Единая Россия». К телефонам в придачу предусмотрены sim-карты на выбор. Сотового оператора ветеран сможет выбрать самостоятельно. В данное время активисты проверяют работоспособность телефонов.



Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Всё абсолютно бесплатно - как телефон, так и сам тариф. Ветеран сможет выбрать оператора, это зависит от того, какой уровень связи сигнала лучше в данном месте. Sim-карта также абсолютно бесплатна. Предварительно тариф включает в себя ежемесячно 300 минут общения внутри сети бесплатно и триста SMS».





Анна Вайсергисер

5 мая 2020 года



