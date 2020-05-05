Андрей Клычков: «Я не собираюсь участвовать в детективных историях» Губернатор Орловской области во время прямого эфира в Instagram ответил на вопросы подписчиков.





Андрей Клычков: «Здесь пишут вопросы и по скорой помощи, и по обращению женщины, что не обеспечили средствами индивидуальной защиты. Я сегодня собирал всех главных врачей районных больниц и лечебных учреждений, в которых существует маршрутизация по коронавирусу. Каждые три дня собираем потребности и наличие средств индивидуальной защиты. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что проверка и будет показывать, кто говорит правду, кто нет. Если факты будут подтверждаться - безусловно, будут применяться меры ответственности. Вот пишет девушка, «вы не тестируете скорую помощь». Интересно, откуда она этой информацией владеет».

В настоящий момент в области проведены более 12 тысяч тестов на COVID-19. В ближайшее место планируется увеличение коечного фонда для инфицированных коронавирусной инфекцией. 150 мест будут развёрнуты на базе больницы им. Семашко, Ливенской и Мценской ЦРБ, а также других районов, где для этого есть возможность.



На сегодня в регионе 681 случай подтверждённого заболевания COVID-19, 19 за последние сутки, выздоровели 124 человека. На лечении в стационарах находится 110 человек, к аппаратам ИВЛ подключены четверо. На карантине в медучреждениях 295 жителей региона, 185 - с подозрением на заражение.





Артемий Лукьянчиков

4 мая 2020 года



