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Как получить лекарство COVID-зараженному, если он оставлен лечиться дома?

При опасной ситуации больных с коронавирусом отвозят в больницу, при легком течение болезни - выпишут рецепт и оставят дома. И тут возникает вопрос: кто доставит больному лекарства? Выходить - нельзя, передавать рецепт волонтерам - тоже, поскольку есть риск заразить, соцслужбы молодых не обслуживают. Именно в такую ситуацию попала одна орловская семья.


Мы связались с орловской семьей, в которой сейчас все больны коронавирусом. По понятным причинам нас попросили не называть настоящих имен, поэтому они будут вымышленные. Наталья Иванова столкнулась с тем, что ей выписали рецепт на получение антибиотиков, но как получить по нему лекарство, никто не смог объяснить.

Наталья Иванова: «Были мной звонки сделаны в соцслужбу нашего района, где нам посочувствовали, но сказали, что занимаются только пожилыми бабушками. Участковый сказал: звоните в Роспотребнадзор, те переправили в управление здравоохранения, там сказали: «Мы вас лечим на дому, остальные вопросы решайте сами».

В итоге лекарства принесли друзья.

На вопрос - как купить рецептурные препараты, если ты на строгом карантине, - руководитель департамента здравоохранения области не ответил. Но тех, кто помогает делом и сталкивается с подобными случаями регулярно, этот вопрос не поставил в тупик.

Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Эту информацию достаточно передать в нужную аптеку, чтобы пришел волонтер, подтвердил свою личность, оставил необходимые данные, забрал лекарства и отвез человеку, который нуждается».

Семья Ивановых на улицу выходила по крайней необходимости, все контакты ограничили. Симптомы болезни у всех разные. Совпадение было лишь на первом этапе: головная боль и температура. На этом примере видим, что вирус коварен. Главный совет от тех, кто уже идет на поправку: оставайтесь дома. Если без выхода в свет никак, то поход в магазин лучше запланировать в маске, тем более, что их сейчас раздают бесплатно. За праздничные дни только в один супермаркет пришло около двух тысяч посетителей без масок, ушли - с ними. В аптеках на маски тоже спрос, но еще больший - на противовирусные и жаропонижающие.

В общественном транспорте орловцы придерживаются мер профилактики, вот только в дачных все-таки нарушается социальная дистанция - автобусы небольшие, а желающих попасть на дачу много.

В ближайшее время начнет работу отделение в тубдиспансере. Это значит, что свободные места в больницах им. Боткина и им. Семашко на исходе. Поэтому, правительство приняло решение увеличить число коек для заболевших коронавирусом в районах. Так, 20 мест оборудуют в инфекционном отделение Глазуновской ЦРБ, 150 безсимптомников смогут разместить в основном корпусе. На базе Новодеревеньковской ЦРБ - плюс 30 коек. Для лечения больных в регионе закупили дополнительно 55 аппаратов ИВЛ, но потребность, как отметил губернатор на встрече с главами больниц, еще в сотне.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «20 процентов идут в стационар, остальные на амбулаторное лечение - это, по сути, тот же самый стационар на дому. Это и пневмонии, это и коронавирусная инфекция. Я думаю, будет правильным, если мы приложим усилия, для того чтобы этих людей лечить дома с обеспечением лекарственными препаратами. По лекарствам на сегодняшний день есть понимание по поставщикам. Я думаю, если мы определим для себя потребность, мы все эти лекарственны препараты сможем обеспечить в полном объеме».

Регион раньше не сталкивался с пандемией. И каждый новый случай заболевания - это не только проблема, но и возможность найти конкретное решение.


Анна Вайсергисер
4 мая 2020 года
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