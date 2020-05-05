Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Опять «в плюсе». Количество больных коронавирусом на Орловщине увеличилось.



- Рецепт «особой сложности» - для одной семьи и аппараты ИВЛ - для целой больницы. Коронавирус ставит непростые задачи.



- Сегодня регион простился с экс-мэром, вице-губернатором, почетным гражданином Орла Ефимом Вельковским.



- Ничто не забыто. Дети, внуки и правнуки берегут и передают историю Великой Победы, написанную кровью.



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Вести-Орёл

4 мая 2020 года



