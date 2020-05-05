Число новых случаев заражения COVID-19 в Орловской области достигло 75

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 5 мая, в нашем регионе 756 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Число больных в настоящее время 614 человек, выздоровело 135 человека. 7 человек скончались.