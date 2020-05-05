Сергей Кравцов: «Надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты» Об этом сказал министр просвещения в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».





Сергей Кравцов: «И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты».

Сергей Кравцов также отметил, что министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустит, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом».





Орловское Информбюро

5 мая 2020 года



