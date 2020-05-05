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Сергей Кравцов: «Надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты»Об этом сказал министр просвещения в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».
Сергей Кравцов: «И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты».
Сергей Кравцов также отметил, что министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустит, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом».
Орловское Информбюро
5 мая 2020 года