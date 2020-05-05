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92 года назад в Орле прозвучали позывные орловского радио

5 мая 1928 года начал работу радиотрансляционный центр и студия, откуда вышли местные передачи.


Сегодня «Радио России. Орёл» - самое доступное СМИ в области. Ежедневно на его волнах 6 выпусков новостей. А объем радиопередач составляет больше 500 часов в год. К 75-летию Великой Победы наши коллеги подготовили несколько проектов. 
 
Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Мы сотрудничаем с несколькими библиотеками, в частности, вспоминаем военные песни, которые так или иначе связаны с городом Орлом, у нас в эфире читают дети стихотворения о Великой Отечественной войне».
 
Но время диктует свои правила, поэтому они проходят в ином формате. Школьники записывают свое прочтение стихов и присылают к нам в редакцию. Акция продлится до конца года.



Орловское Информбюро
5 мая 2020 года
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