Елена Камеш: «Специфической терапии при COVID-19 в настоящее время, к сожалению, нет» На вопросы корреспондента ГТРК «Орел» ответила заведующая пульмонологическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Семашко Елена Камеш.





- У вас уже есть опыт лечения пневмоний, вызванных COVID-19. Чем отличаются подходы в лечении этим пневмоний от других видов воспаления легких? Елена Камеш:



- Да, опыт, конечно, есть, мы уже в течение десяти дней принимаем больных с ковид-пневмонией. Эти больные, как правило, более тяжелые, чем при обычной бактериальной инфекции. Лечим антибиотиками. Специфической терапии в настоящее время, к сожалению, нет. - Как разделены пациенты с обнаруженным и не обнаруженным коронаврусом? Елена Камеш: - У нас есть отдельный приемный покой, в который поступают больные с ковид, туда же, конечно, могут поступать больные с тяжелой пневмонией с подозрением на ковид. Далее они госпитализируются в отделение и распределяются по палатам. У нас есть палаты изолированные, на трех человек, с отдельным туалетом. Как правило, больные с уже установленным ковидом госпитализируются вместе с находящимися там больными с ковидом, то есть, мы не смешиваем больных. Если в процессе лечения мы выявляем больных с ковидом, мы их тут же переводим в отдельную палату, чтобы они не контактировали с остальными больными. - Как проходит течение болезни, какому количеству людей необходим кислород, какая температура у больных, какие симптомы преобладают? Елена Камеш: - К сожалению, это заболевание тяжелое. В настоящее время у нас два пациента - на ИВЛ. Симптомы, в основном, это кашель, интоксикация, подъем температуры и дыхательная недостаточность. - Как обеспечивается безопасность медицинских работников? Елена Камеш: - Все медицинские работники при выходе на работу надевают спецодежду с системой защиты - у нас второй-третий уровень, поэтому защищены мы достаточно. - Проверятся ли медработники на наличие инфекции? Каким образом? Елена Камеш: - Да, обязательно. Мы периодически сдаем мазки из зева и носа. - Как быстро становится известен результат? Елена Камеш: - От семи часов до суток. - Сталкивались ли вы со случаями, когда тест и КТ дают различную картину? Елена Камеш: - Такая ситуация может быть. Если мы видим клиническую двустороннюю пневмонию и не находим в мазке вирус, то мы повторяем мазок. Если все-таки он повторно отрицательный, то такого больного расцениваем как больного обычной бактериальной пневмонией, и ведем как обычную пневмонию. - Какого возраста пациенты находятся на лечении в вашем отделении? Елена Камеш: - Большинство - люди за 60. Я очень бы хотела сказать, чтобы люди оставались дома. Берегите себя и своих родных. Если вы имеете контакт с больными, не заражайте своих родных. Необходимо применять антисептику, мытье рук, меньше ходить по магазинам и в общественных местах. Нужно помнить, что ковид может быть рядом. Но если вы соблюдаете все правила - дистанция, маска, перчатки - поверьте, вы не заразитесь. С заведующей пульмонологическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Семашко Еленой Камеш беседовала Елена Литинская.





Елена Литинская

5 мая 2020 года



