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Елена Камеш: «Специфической терапии при COVID-19 в настоящее время, к сожалению, нет»

На вопросы корреспондента ГТРК «Орел» ответила заведующая пульмонологическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Семашко Елена Камеш.


- У вас уже есть опыт лечения пневмоний, вызванных COVID-19. Чем отличаются подходы в лечении этим пневмоний от других видов воспаления легких?
 
Елена Камеш: 

- Да, опыт, конечно, есть, мы уже в течение десяти дней принимаем больных с ковид-пневмонией. Эти больные, как правило, более тяжелые, чем при обычной бактериальной инфекции. Лечим антибиотиками. Специфической терапии в настоящее время, к сожалению, нет.
 
- Как разделены пациенты с обнаруженным и не обнаруженным коронаврусом?
 
Елена Камеш:
 
- У нас есть отдельный приемный покой, в который поступают больные с ковид, туда же, конечно, могут поступать больные с тяжелой пневмонией с подозрением на ковид. Далее они госпитализируются в отделение и распределяются по палатам. У нас есть палаты изолированные, на трех человек, с отдельным туалетом. Как правило, больные с уже установленным ковидом госпитализируются вместе с находящимися там больными с ковидом, то есть, мы не смешиваем больных. Если в процессе лечения мы выявляем больных с ковидом, мы их тут же переводим в отдельную палату, чтобы они не контактировали с остальными больными.
 
- Как проходит течение болезни, какому количеству людей необходим кислород, какая температура у больных, какие симптомы преобладают?
 
Елена Камеш:
 
- К сожалению, это заболевание тяжелое. В настоящее время у нас два пациента - на ИВЛ. Симптомы, в основном, это кашель, интоксикация, подъем температуры и дыхательная недостаточность.
 
- Как обеспечивается безопасность медицинских работников?
 
Елена Камеш:
 
- Все медицинские работники при выходе на работу надевают спецодежду с системой защиты - у нас второй-третий уровень, поэтому защищены мы достаточно.
 
- Проверятся ли медработники на наличие инфекции? Каким образом?
 
Елена Камеш:
 
- Да, обязательно. Мы периодически сдаем мазки из зева и носа.
 
- Как быстро становится известен результат?
 
Елена Камеш:
 
- От семи часов до суток.
 
- Сталкивались ли вы со случаями, когда тест и КТ дают различную картину?
 
Елена Камеш:
 
- Такая ситуация может быть. Если мы видим клиническую двустороннюю пневмонию и не находим в мазке вирус, то мы повторяем мазок. Если все-таки он повторно отрицательный, то такого больного расцениваем как больного обычной бактериальной пневмонией, и ведем как обычную пневмонию.
 
- Какого возраста пациенты находятся на лечении в вашем отделении?
 
Елена Камеш:
 
- Большинство - люди за 60. Я очень бы хотела сказать, чтобы люди оставались дома. Берегите себя и своих родных. Если вы имеете контакт с больными, не заражайте своих родных. Необходимо применять антисептику, мытье рук, меньше ходить по магазинам и в общественных местах. Нужно помнить, что ковид может быть рядом. Но если вы соблюдаете все правила - дистанция, маска, перчатки - поверьте, вы не заразитесь.
 
С заведующей пульмонологическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Семашко Еленой Камеш беседовала Елена Литинская.



Елена Литинская
5 мая 2020 года
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