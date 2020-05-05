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Треть больных коронавирусом в Орловской области составляют люди в возрасте от 30 до 44 лет

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин представил последние данные статистики распространения коронавируса в регионе по возрастным группам и полу.


Треть заболевших (29,2%) занимают пациенты в возрасте от 30 до 44 лет, 21,7 % - от 45 до 54 лет, 16,2% - 55-64 года, почти 13% - от 18 до 29 лет. Доля граждан старше 65 лет - почти 10%, также как и пациентов в возрасте от 2 до 17 лет. Меньше 1% - дети до года. Как и прежде среди людей старше 65 лет больше болеющих женщин -13,8%, мужчин – 6,2%.
 
В возрасте от 30 до 44 лет заболевшие женщины составляют 27,7%, мужчины – 30,5%. В возрасте 18 - 29 лет доля заболевших женщин - 10,4%, мужчин – 15,1%. В остальных возрастных группах соотношение мужчин и женщин практически равное.
 
По данным статистики на 19 апреля в Орловской области было 28% больных коронавирусом в возрасте 30-44 лет, 19% - в возрасте 45-54 лет, 17% - в возрасте 18-29 лет, 15% - в возрасте 55-64 лет, 11% – старше 65 лет. 9% – дети, причем один из них младше 1 года, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Данные свидетельствуют, что риск заболевания сохраняется для каждого человека, вне зависимости от возраста и пола. Поэтому важно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Покидая жилище в случае необходимости, необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты и соблюдать дистанцию.



Орловское Информбюро
5 мая 2020 года
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