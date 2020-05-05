Андрей Клычков: «Сегодня у нас очередной антирекорд» По данным на сегодняшний день, в Орловской области 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.





Губернатор Орловской области, оцениваю ситуацию, назвал увеличение новых случаев коронавирусной инфекции очередным антирекордом. Андрей Клычков: «К сожалению, сбывается прогноз врачей о всплеске COVID-19 на майских праздниках. Мы готовились к ухудшению эпидемиологической ситуации и вчера в ходе совещания с главным врачами городских и районных больниц и поликлиник ещё раз обсудили ключевые направления работы и порядок действий при любых сценариях развития пандемии в регионе. Прежде всего, продолжаем увеличивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Принимаем все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей области и улучшить эпидемиологическую обстановку. Дорогие друзья! Мы стараемся держать ситуацию на контроле, но ждём ответных действий и от вас. Вы видите, как уверенно распространяется инфекция по территории области. В этой связи ещё раз прошу соблюдать все санитарные нормы и правила, не увеличивать объем работы нашим врачам, беречь себя и близких вам людей».





Орловское Информбюро

5 мая 2020 года



