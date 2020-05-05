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Андрей Клычков: «Сегодня у нас очередной антирекорд»

По данным на сегодняшний день, в Орловской области 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.


Губернатор Орловской области, оцениваю ситуацию, назвал увеличение новых случаев коронавирусной инфекции очередным антирекордом. 
 
Андрей Клычков: «К сожалению, сбывается прогноз врачей о всплеске COVID-19 на майских праздниках. Мы готовились к ухудшению эпидемиологической ситуации и вчера в ходе совещания с главным врачами городских и районных больниц и поликлиник ещё раз обсудили ключевые направления работы и порядок действий при любых сценариях развития пандемии в регионе. Прежде всего, продолжаем увеличивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Принимаем все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей области и улучшить эпидемиологическую обстановку. Дорогие друзья! Мы стараемся держать ситуацию на контроле, но ждём ответных действий и от вас. Вы видите, как уверенно распространяется инфекция по территории области. В этой связи ещё раз прошу соблюдать все санитарные нормы и правила, не увеличивать объем работы нашим врачам, беречь себя и близких вам людей».



Орловское Информбюро
5 мая 2020 года
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