Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Антирекорд. Диагноз COVID-19 за последние сутки подтвержден у 75-ти орловцев.





- От уборки - до саморазвития и спорта. Чем орловцы занимаются на самоизоляции?





- О войне и мире - в одной семье. Дети фронтовиков вспоминают истории, рассказанные теми, кто был на передовой. Мы продолжаем акцию «75 мгновений Победы».





- 92 года мы работаем для вас. Орловское радио сегодня принимает поздравления.