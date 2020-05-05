В России ограничили продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».

Продажа разрешается в тех заведениях, у которых зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Теперь продавать алкоголь можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. Регионы при этом смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до запрета. В законопроекте говорилось, что ограничить продажу алкоголя решили после многочисленных обращений и жалоб граждан.