Сроки сдачи ЕГЭ могут перенести Решение может быть принято после 12 мая.





О возможном переносе начала экзаменационной кампании говорил министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24». Сергей Кравцов: «Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет». Как отметил министр просвещения, экзамены можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей.





Орловское Информбюро

5 мая 2020 года



