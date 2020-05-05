Сергей Кравцов выразил надежду, что школьные выпускные вечера состоятся

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» сказал, что выпускные вечера в школах состоятся, когда позволит ситуация с коронавирусом, но решения об их проведении принимают региональные власти.





Орловское Информбюро

5 мая 2020 года



