Орел лидирует по количеству заболевших COVID-19 На сегодня в Орловской области лабораторно подтверждено 756 случаев заболевания коронавирусом.





В настоящее время общее число больных - 614 человек. 135 человек выздоровело. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в регионе увеличилось на 75 человек, сообщает информационный портал Орловской области. Из 756 человек, заболевших коронавирусом, - в городе Орле - 276 человек; - в городе Мценске и Мценском районе - 139; - в Орловском районе - 66; - в Болховском районе - 47; - в Урицком районе - 32; - в Свердловском районе - 27; - в Новосильском районе - 21; - в Новодеревеньковском - 19; - в Знаменском -18; - в Покровском - 18; - в Хотынецком - 16; - в Залегощенском - 16 - в Верховском - 10; - в Шаблыкинском - 8; - в Малоархангельском - 7; - в Глазуновском - 7; - в городе Ливны - 6; - в Троснянском - 5; - в Кромском - 4; - в Ливенском - 4; - в Дмитровском районе - 3; - в Должанском - 2; - в Сосковском - 2; - в Корсаковском, Колпнянском и Краснозоренском районах – по одному. Как отметил губернатор Андрей Клычков, в области продолжают увеличивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом, принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей области и улучшить эпидемиологическую обстановку.





Орловское Информбюро

5 мая 2020 года



