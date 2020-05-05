Орел лидирует по количеству заболевших COVID-19

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Орел лидирует по количеству заболевших COVID-19На сегодня в Орловской области лабораторно подтверждено 756 случаев заболевания коронавирусом.
В настоящее время общее число больных - 614 человек. 135 человек выздоровело. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в регионе увеличилось на 75 человек, сообщает информационный портал Орловской области.
Из 756 человек, заболевших коронавирусом,
- в городе Орле - 276 человек;
- в городе Мценске и Мценском районе - 139;
- в Орловском районе - 66;
- в Болховском районе - 47;
- в Урицком районе - 32;
- в Свердловском районе - 27;
- в Новосильском районе - 21;
- в Новодеревеньковском - 19;
- в Знаменском -18;
- в Покровском - 18;
- в Хотынецком - 16;
- в Залегощенском - 16
- в Верховском - 10;
- в Шаблыкинском - 8;
- в Малоархангельском - 7;
- в Глазуновском - 7;
- в городе Ливны - 6;
- в Троснянском - 5;
- в Кромском - 4;
- в Ливенском - 4;
- в Дмитровском районе - 3;
- в Должанском - 2;
- в Сосковском - 2;
- в Корсаковском, Колпнянском и Краснозоренском районах – по одному.
Как отметил губернатор Андрей Клычков, в области продолжают увеличивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом, принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей области и улучшить эпидемиологическую обстановку.
Орловское Информбюро
5 мая 2020 года