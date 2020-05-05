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Орловцам на самоизоляции помогают психологи

Добровольцы доставляют лекарства, продукты, оплачивают услуги ЖКХ. Оказывают и психологическую поддержку. О том, что тревожит людей в период пандемии, и как им помогают справиться с беспокойством?


Среди подопечных психолога центра «Ступени успеха» Елены Сухоленцевой - орловцы с особенностями здоровья. Но это не мешало им принимать участие в различных мероприятиях. Самоизоляция длится больше месяца. И людям, привыкшим к активному образу жизни, все сложнее становится сидеть в четырех стенах.
 
В среднем психолог проводит около десяти консультаций в день - удаленно. Успешно помогает другим пережить сложные ситуации, потому что сама однажды оказалась на краю отчаяния. В 2013 году Елена тяжело заболела. Опасалась, что больше не сможет самостоятельно ходить, но - преодолела испытание. Выучилась на психолога, с тех пор уверенно стоит на ногах - и буквально, и в профессиональном смысле. Возглавляет в регионе партийный проект «Единая страна - доступная среда», работает в центре «Ступени успеха». 

Вот ее рецепт, как избежать тревожности в период вынужденной изоляции: возьмите лист, поделите пополам. Напишите плюсы и минусы самоизоляции, прочитайте все это два раза. Часть листка с плюсами надо повесить на видное место.
 
Елена Сухоленцева, психолог центра «Ступени успеха»: «Прежде всего, этот этап предназначен для развития, самоопределения».
 
Пока одни помогают решить психологические проблемы, другие берут на себя часть бытовых забот пожилых орловцев. Алексей Чикин дежурит в центре автоволонтером - изучив маршрутный лист, отправляется по адресам. Зачастую люди в возрасте просят помочь выписать и купить лекарство. Схема действия отработана давно. Получив обращение от жителей, волонтеры приезжают в поликлинику, идут в регистратуру, получают талон к врачу, который принимает в данный момент, получают рецепт и идут за лекарством.
 
Привезти лекарство, доставить продукты, оплатить услуги ЖКХ - дела, которые видны здесь и сейчас.



Мария Семак
5 мая 2020 года
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