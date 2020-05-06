Коронавирус войдет в школьную программу

В Минпросвещения считают нужным учесть ситуацию с коронавирусом в курсе по ОБЖ.

Ситуацию, которая сложилась в мире в связи с коронавирусной инфекцией, следует учесть при составлении учебника по ОБЖ и в курсе по данному предмету, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».



В программе также принимала участие директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Она отметила, что с главой Минпросвещения уже обсуждались подходы к предмету ОБЖ и создание учебника. Кравцов сообщил, что министерство эту инициативу поддерживает.

