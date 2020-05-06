Коронавирус войдет в школьную программу

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Коронавирус войдет в школьную программуВ Минпросвещения считают нужным учесть ситуацию с коронавирусом в курсе по ОБЖ.
Ситуацию, которая сложилась в мире в связи с коронавирусной инфекцией, следует учесть при составлении учебника по ОБЖ и в курсе по данному предмету, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».
В программе также принимала участие директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Она отметила, что с главой Минпросвещения уже обсуждались подходы к предмету ОБЖ и создание учебника. Кравцов сообщил, что министерство эту инициативу поддерживает.
Сергей Кравцов: «Мы этот учебник тоже поддерживаем, надеюсь, что он будет издан, и будет использоваться в наших школах. И, наверное, там ту ситуацию, которая есть, тоже надо и отразить, и учесть в новом курсе».
Орловское Информбюро
6 мая 2020 года