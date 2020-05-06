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В России вступил в силу новый порядок работы с импортными семенами и саженцами

Как новые правила будут работать в Орловской области?


Ячмень, соя, пшеница, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник и сахарная свёкла - это самые популярные культуры, семена которых орловские аграрии привыкли приобретать в странах Евросоюза и в Беларуси. Только с начала года их было ввезено в наш регион почти 300 тонн. И 600 саженцев туи, винограда и яблонь. И под конец посевной аграриев обязали работать с импортной продукцией по новым правилам.
 
Ольга Якушова, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны за пять дней до начала посева уведомить территориальное управление о времени, месте проведения посева, количестве продукции и ее наименовании».
 
После этого специалисты Россельхознадзора выезжают на место для проведения фитосанитарного обследования. Главная задача их работы - не допустить проникновение и распространение опасных болезней и вредителей. Импортные семена и саженцы в лабораториях управления проверялись и ранее, карантинных объектов с начала года в импортном сырье выявлено не было. Отрицательный результат дали и исследования на ГМО.
 
Валентина Калугина, заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Нехватки в семенах нет. Хозяйства используют как импортный, так и отечественный посевной материал. При этом доля импортных семян варьируется в зависимости о культуры. Например, сев пшеницы, ячменя, гречихи проводится отечественными семенами. Чего нельзя сказать о сое, кукурузе, подсолнечнике или сахарной свекле - при посеве этих культур используется от 60 до 98 процентов импортного посевного материала». 
 
Между тем, посевная кампания в нашем регионе практически завершена. Аграрии ожидают вновь рекордный урожай - только яровыми в итоге будет засеяно почти 800 тысяч гектаров земли.



Антон Киселёв
6 мая 2020 года
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