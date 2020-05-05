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Сегодня – День водолаза

Этот праздник был учрежден в 2002 году Указом Президента России по инициативе представителей водолазных организаций и различных учреждений.


Дата праздника выбрана неслучайно. В этот день 138 лет назад, в 1882 году, в городе Кронштадте по указу императора Александра III открылась первая в мире водолазная школа.
 
Эта профессия требует от человека смелости, выносливости и отличного состояния здоровья. Очень часто людям этой профессии приходится работать в любых погодных условиях, они постоянно сталкиваются с перепадами давления при погружении. Водолаз – это специалист, способный выполнять трудовые операции под водой в водолазном снаряжении. Деятельность водолаза предполагает больший риск, а потому считается одной из наиболее вредных профессий, связанной с тяжелыми условиями труда.
 
И в Орловской области, находящейся далеко от морских и океанских просторов, нашлось место для представителей этой мужественной профессии. В составе областной поисково-спасательной службе государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» десять человека имеют квалификацию водолаза и допущены для проведения водолазных работ. 
 
Ежедневно спасатели несут дежурство на водных объектах области в местах массового отдыха людей: реке Оке и озере Светлая Жизнь в городе Орле, в городе Мценске на реке Зуше и на реке Сосне в городе Ливны. В их задачи входит оказание помощи, поиск и обнаружение пострадавших на водных объектах, проведение аварийно-спасательных подводных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



Орловское Информбюро
5 мая 2020 года
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