В Мценском районе семья отравилась угарным газом

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В Мценском районе семья отравилась угарным газомОдин человек погиб.
В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
5 мая 2020 года в селе Отрадинское Мценского района с признаками отравления угарным газом в квартире по месту своего жительства обнаружено тело 40-летнего мужчины, а его 35-летняя супруга, двое малолетних детей и 61-летняя родственница госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро
5 мая 2020 года