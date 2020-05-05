В Мценском районе семья отравилась угарным газом

Один человек погиб.

В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.



5 мая 2020 года в селе Отрадинское Мценского района с признаками отравления угарным газом в квартире по месту своего жительства обнаружено тело 40-летнего мужчины, а его 35-летняя супруга, двое малолетних детей и 61-летняя родственница госпитализированы в медицинское учреждение.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.