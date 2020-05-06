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Киберспорт – польза или вред?

Находясь в самоизоляции, многие из нас занимаются различными видами спорта. Кто-то отжимается и приседает, а кто-то проходит уровень за уровнем в компьютерной игре. Но насколько полезен киберспорт? Наша съемочная группа постаралась разобраться в этом вопросе.


Компьютерные игры в жизни Ярослава Моисеева появились давно. Первоклассником наш герой познакомился с Dendy, дальше были Sega, Mario – слова хорошо знакомые детям 90-х. Позже у Ярослава появился компьютер, системный блок которого постоянно «переезжал» к друзьям - чтобы оборудование для схваток в онлайне стало мощнее.
 
Ярослав Моисеев, видеоблогер: «Зацепил мир, который отображал тот старый телевизор. Это были черепашки-ниндзя, это был Mario. Это был прекрасный пиксельный мир, в который хотелось погружаться вновь и вновь».
 
Взрослел Ярослав параллельно с компьютерной индустрией. Дома появился высокоскоростной интернет и игры стали серьезнее. Стратегии, шутеры, ролевые схватки поглотили нашего героя.
 
Ярослав Моисеев, видеоблогер: «Отчасти даже в институт я поступал на информационные системы и технологии в надежде на то, что мы будем изучать написание компьютерных игр. Но реальность отличается от того, что мы планируем в жизни. И там была немного другая спецификация».
 
Для Ярослава компьютерные игры – это не спорт в классическом его понимании. Впрочем, руководство Олимпийского комитета считает иначе. Пандемия коронавируса заставила вернуться к обсуждению вопроса включения киберспорта в программу игр. Первыми в Олимпиаду могут войти спортивные серии – футбол, баскетбол, хоккей.
 
Кирилл Новокщенов, главный редактор киберспортивного издания: «В киберспорте почти никому не нужна Олимпиада. Нет такого огромного желания, чтобы наш киберспорт попал на Олимпиаду. Это может что-то дать только в плане государственного признания, облегчения работы с визами, каких-то таких формальностей».
 
Компьютерные игры развивают тактику, способность быстрее мыслить, планировать свои действия. Но жестокость некоторых из них – одна из главных причин обвинения сетевых забав в нарушении психики человека. Чаще и больше всего достается детям и подросткам.
 
Евгений Крутых, врач-психотерапевт: «Если игра помогает – это хорошо. Если игра не помогает и вырывает человека из привычной жизни, привычного круга общения, интересов, друзей, знакомых – это мешает жить человеку полноценно. Ребенок, занятый игрой, – это освобожденный от заботы о ребенке родитель. Первые уровни игры сделаны так, чтобы они выжимали из тебя максимум возможностей, у тебя остается одно сердечко, и тут ты побеждаешь. Игра дает не только ощущение победы, не только ощущение логичности, но и ощущение того, что что-то можно получить непривычными способами». 
 
Проблема жизни человека в онлайне существует. Но запретами ее нельзя решить. Максимум – отодвинуть. Одним из вариантов помощи школьникам могут стать уроки медиа-безопасности. И если за детьми до 18 лет должны следить родители, взрослым необходимо контролировать себя самостоятельно. А если будут сложности – обращаться за помощью к врачам.



Анастасия Дорохова
6 мая 2020 года
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