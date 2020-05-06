Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Мценском районе семья отравилась угарным газом. Один человек погиб. Подробности ЧП и первые выводы следствия - в нашем эксклюзивном материале.

- Плюс 75 случаев за сутки. Большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией - в областном центре.

- На плакатах - лица Победы и напутствия молодым. Орёл присоединился к масштабному фотопроекту.

- Орловскому радио - 92 года. Как работает «Радио России. Орёл» в новых реалиях? Мы узнали у наших коллег.

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Вести-Орёл

5 мая 2020 года



