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Подтвердился случай заболевания COVID-19 в общежитии ОГУ

Общежитие закрыто на карантин. Девушка-студентка работала в больнице им. Семашко. Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.


В настоящий момент в регионе производится около тысячи тестирований на заражение коронавирусной инфекцией в сутки ежедневно. Также бесплатно розданы около 100 тысяч масок. 
 
Что касается обработки улиц Орла, то в этом направлении будет усилен контроль за выполнением этих работ. 
 
Как отметил глава региона, подготовлено обращение в федеральное правительство, касающееся выдачи лекарств для изолированных дома за счёт средств фонда ОМС. 
 
Сейчас в Орловской области зафиксированы 756 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 75. 136 человек из заболевших ранее выздоровели. 
 
Трое подключены к аппаратам ИВЛ. 
 
122 жителя региона находятся в инфекционных отделениях. На карантине в медучреждениях - 322 человека, 173 - с подозрением на заражение COVID-19. 
 
2126 жителей региона находятся на самоизоляции, более трёх тысяч сняты с наблюдения.



Артемий Лукьянчиков
5 мая 2020 года
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