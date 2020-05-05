Подтвердился случай заболевания COVID-19 в общежитии ОГУ

Общежитие закрыто на карантин. Девушка-студентка работала в больнице им. Семашко. Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В настоящий момент в регионе производится около тысячи тестирований на заражение коронавирусной инфекцией в сутки ежедневно. Также бесплатно розданы около 100 тысяч масок.

Что касается обработки улиц Орла, то в этом направлении будет усилен контроль за выполнением этих работ.

Как отметил глава региона, подготовлено обращение в федеральное правительство, касающееся выдачи лекарств для изолированных дома за счёт средств фонда ОМС.

Сейчас в Орловской области зафиксированы 756 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 75. 136 человек из заболевших ранее выздоровели.

Трое подключены к аппаратам ИВЛ.

122 жителя региона находятся в инфекционных отделениях. На карантине в медучреждениях - 322 человека, 173 - с подозрением на заражение COVID-19.

2126 жителей региона находятся на самоизоляции, более трёх тысяч сняты с наблюдения.