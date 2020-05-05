Стали известны подробности трагедии в Мценском районе

Сегодня в селе Отрадинское Мценского района проживающая в многоквартирном доме семья отравилась угарным газом. Пострадали взрослые и двое детей. Отец семейства скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Из квартиры на втором этаже пятиэтажного дома медики скорой помощи вынесли четырех членов семьи, включая двоих несовершеннолетних. Как сообщили врачи Мценской ЦРБ, дети и их мать были доставлены в состоянии средней степени тяжести, 61-летняя бабушка находится в более тяжелом состоянии. Но самыми тяжелыми последствия отравления оказались для сорокалетнего главы семьи - он погиб.

Аварийная бригада газовой службы, прибывшая на место ЧП, произвела отключение газа и проверила стояк на наличие утечек. Утечек газа обнаружено не было.

Чтобы дать оценку случившемуся, правоохранителям также предстоит кропотливый труд. Для помощи мценским следователям из Орла прибыла группа криминалистов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кому будет предъявлено это обвинение, решат следователи. С учетом характера отравлений круг подозреваемых будет очертить несложно. Следователи и газовики согласны в одном: само по себе «голубое топливо» к причинам трагедии отношения не имеет. А тяжкие последствия, вероятнее всего, были вызваны продуктами горения. По словам жителей дома, проблемы с вытяжкой их преследуют не первый год. Как оказалось, люди уже получали отравления угарным газом.

По мнению отца погибшего, виной всему разобщенность коммунальных служб и обслуживающих организаций.

В региональном СК пообещали держать нас в курсе расследования.