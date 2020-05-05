вторник 5.05.2020 20:49:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Стали известны подробности трагедии в Мценском районе

Сегодня в селе Отрадинское Мценского района проживающая в многоквартирном доме семья отравилась угарным газом. Пострадали взрослые и двое детей. Отец семейства скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.


Из квартиры на втором этаже пятиэтажного дома медики скорой помощи вынесли четырех членов семьи, включая двоих несовершеннолетних. Как сообщили врачи Мценской ЦРБ, дети и их мать были доставлены в состоянии средней степени тяжести, 61-летняя бабушка находится в более тяжелом состоянии. Но самыми тяжелыми последствия отравления оказались для сорокалетнего главы семьи - он погиб.
 
Аварийная бригада газовой службы, прибывшая на место ЧП, произвела отключение газа и проверила стояк на наличие утечек. Утечек газа обнаружено не было.
 
Чтобы дать оценку случившемуся, правоохранителям также предстоит кропотливый труд. Для помощи мценским следователям из Орла прибыла группа криминалистов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кому будет предъявлено это обвинение, решат следователи. С учетом характера отравлений круг подозреваемых будет очертить несложно. Следователи и газовики согласны в одном: само по себе «голубое топливо» к причинам трагедии отношения не имеет. А тяжкие последствия, вероятнее всего, были вызваны продуктами горения. По словам жителей дома, проблемы с вытяжкой их преследуют не первый год. Как оказалось, люди уже получали отравления угарным газом.
 
По мнению отца погибшего, виной всему разобщенность коммунальных служб и обслуживающих организаций.
 
В региональном СК пообещали держать нас в курсе расследования.



Иван Суверин
5 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.