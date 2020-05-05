В Орловской области стартовал фотопроект «75 правил победителей»

Это часть Всероссийской акции «Мечты победителей». Она приурочена к 75-летию Великой Победы.

Портреты орловских ветеранов теперь украшают улицы Орла. Рядом с портретом краткая биография и девиз-напутствие нынешнему поколению. «Необходимо активно участвовать в жизни своей страны!» - об этом напоминает орловцам Абрам Миркин, участник обороны Ленинграда. Он этим летом отметит свой вековой юбилей.

При встрече с волонтерами, которые пришли поздравить ветерана с предстоящим 75-летием Победы, Абрам Миркин отметил, что необходимо помнить своих предков, вспоминать о них не только в праздничные дни, но и постоянно.