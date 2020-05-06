В Орловской области 57 новых случаев коронавирусной инфекции

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 6 мая, в нашем регионе 813 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



Число больных в настоящее время 667 человек, выздоровело 139 человек. 7 человек скончались.





Орловское Информбюро

6 мая 2020 года



