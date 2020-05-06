Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Они подарили нам мир и завещают беречь его. Истории героев - с плакатов и вживую. Орёл присоединился к фотопроекту «75 правил жизни победителей».



- Как отличить COVID-19 от ОРВИ? О симптомах и профилактики - интервью с врачом-инфекционистом.



- В России вступили в силу новые правила для аграриев. Вместе со специалистами Россельхознадзора отвечаем на вопросы



- О жизни в игровой реальности, и о том, сможет ли киберспорт войти в программу Олимпийских игр? Мы выслушали мнения геймеров и психологов.



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Вести-Орёл

6 мая 2020 года



