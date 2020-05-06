Абрам Миркин: «Необходимо активно участвовать в жизни своей страны!» Это совет ветерана Великой Отечественной войны молодому поколению.





Абрам Миркин, Василий Онищук, Виктор Шигин. Они прошли войну, выстояли и даже в самые страшные моменты точно знали, что наша страна победит. И вот спустя 75 лет в преддверии юбилея Великой Победы их портреты украшают Орёл.



Всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей» - не только о судьбе героя во время войны, но и о том, как его жизнь сложилась после. Рядом с портретом - девиз-напутствие.



Абрам Миркин - участник обороны Ленинграда, награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красной звезды». Свою жизнь он строит по принципу «Необходимо активно участвовать в жизни своей страны!». А еще он с легкостью сдает нормы ГТО, а ведь летом Абрам Израилевич отметит вековой юбилей.



Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «В армии тоже очень много пришлось работать - окопаться нужно, пушка зенитной артиллерии большая, ров вокруг нее диаметром шесть метров, и нужно его на полметра копать, и хотя был командиром, я вместе с ребятами копал. Жил в палатках - закалялся (смеется, - прим. ред.)».

В преддверии главного дня для всей нашей страны Абрам Миркин, общаясь с волонтерами ОНФ, просит молодежь не забывать о самом главном.



Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Помнить своих предков - своих дедов, прадедов... Помнить и не забывать. Вспоминать не только в праздничные дни, но и постоянно».

Активисты и волонтеры ОНФ посетят и еще двух орловских героев - Василия Онищука и Виктора Шигина. Привезут им необходимые продукты и, конечно, еще раз скажут спасибо за то, что у всех нас есть возможность жить под мирным небом.





Юлия Опанасюк

6 мая 2020 года



