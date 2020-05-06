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После снятия карантинного режима орловские подростки смогут устроиться на летнюю подработку

Об этом сообщают в региональном управлении труда и занятости.


Сеть городских кафе уже готова принять несовершеннолетних орловцев в качестве кухонных рабочих. Для ребят, нацеленных получить профессии, связанные с общепитом - это прекрасная возможность «повариться» в профессиональном коллективе, поднабраться начальных практических навыков и плюс к этому заработать на карманные расходы. Работодатель будет выплачивать зарплату в расчёте от 12 300 рублей за количество отработанного времени. Отметим, что туда ведётся серьёзный отбор кандидатов уже в ходе первичного собеседования. Работодатель набирает юных сотрудников не с 14 лет, а с 16 лет, и ценит в них ответственность, работоспособность, пунктуальность, самостоятельность. На текущий момент организация подписала договоры с центрами занятости Заводского и Северного районов. Там же можно узнать все подробности о возможном трудоустройстве.


Мария Семак
6 мая 2020 года
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