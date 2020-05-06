COVID-19: На Орловщине – 10 привозных случаев, 47- контактных По состоянию на 6 мая в регионе подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.





Как сообщает региональный штаб, 10 человек прибыли к нам из других регионов, 47 случаев инфицирования через контакт.



В разрезе муниципальных образований:



21 - город Орёл;



10 - Верховский район;



8 - Орловский район;



7 - Мценск и Мценский район;



6 - Корсаковский район;



2 - Болховский район.



По одному в Знаменском, Новосильском и Свердловском районах.





Орловское Информбюро

6 мая 2020 года



