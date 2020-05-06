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Андрей Клычков: «Разорвать цепочку заражений и остановить пандемию можно только совместными усилиями»

Губернатор Орловской области прокомментировал сегодняшнюю ситуацию.


 Андрей Клычков«На сегодняшний день в регионе выявлено 57 новых случаев COVID-19. Десять больных прибыли к нам из других регионов, в остальных случаях инфицирование произошло через контакт (47 человек). Обращаю ваше внимание, что 80-90% случаев – контактные заражения. И это еще раз доказывает необходимость соблюдения правил личной санитарной гигиены, всех мер профилактики коронавируса.

«География» вируса на территории области: 21 – г. Орёл, 10 – Верховский и 8 – Орловский районы. Семь новых заболевших – в Мценске и Мценском районе, шесть в Корсаковском и два в Болховском районах. По одному в Знаменском, Новосильском и Свердловском районах. Отмечу, что в регионе не осталось неинфицированных муниципалитетов: вчера первый случай коронавирусной инфекции был выявлен у жителя последнего «чистого» района – Краснозоренского.

Таким образом, с начала эпидемии на Орловщине зафиксировано 813 случаев заболевания COVID-19 и показатели заболеваемости продолжают неуклонно расти. Разорвать цепочку заражений и остановить пандемию можно только совместными усилиями. От вклада каждого из нас будет зависеть результат борьбы с распространением инфекции и то, как скоро мы сможем вернуться в привычное русло жизни».


Орловское Информбюро
6 мая 2020 года
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