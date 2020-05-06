Орловцам предлагают украсить окна квартир и домов символами Великой Победы С 1 по 9 мая проводится Всероссийская акция «Окна Победы».





По всей стране люди украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.



Присоединиться к акции можно в социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ.



Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом – это зависит от фантазии участников.



К акции может присоединиться любой желающий, а трафареты для нанесения рисунков можно найти по ссылке , сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 мая 2020 года



