Орловчанка Дарья Курасова вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций России - 2020

Ежегодный рейтинг лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций России составляется «Ассоциацией лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов» по материалам федеральных конкурсов при активном содействии сотрудников Института социологии ФНИСЦ РАН и Российского общества социологов (РОС).



Участие в опросе принимали 40 экспертов из 14 регионов.



Дарья Курасова - педагог дополнительного образования детского сада № 48 г. Орла, победитель конкурса «Воспитатель года - 2017» вошла в Ежегодный рейтинг лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций России, набрав 37 баллов (12-е место в рейтинге по количеству баллов), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 мая 2020 года



