Орловские ветераны увидят праздничный концерт из своих окон Концерт подготовит Орловский областной центр народного творчества.





9 мая работники Орловского Областного центра народного творчества в рамках Акции «Концерт ветерану» подарят свои музыкальные и видеопоздравления ветеранам войны. У домов, где живут настоящие герои войны - Шигин Виктор Андреевич и Онищук Василий Михайлович - развернётся праздничный концерт. Посмотреть его из своих окон смогут не только ветераны, но и все их соседи.



Все остальные орловцы смогут увидеть онлайн-трансляцию этого праздника в группе Вконтакте.



Кроме того, с 6 по 9 мая в группе ООЦНТ Вконтакте пройдут трансляции концертов, любительских фильмов и видеороликов, посвящённых Великой Победе. А также в рамках онлайн-проекта «75 мгновений весны» на интерактивной карте Орловской области расположатся «победные звёзды», отражающие события празднования Дня Победы в районах области.











Орловское Информбюро

6 мая 2020 года



