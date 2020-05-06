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Иван Симаков: при коронавирусной инфекции есть тяжелые случаи и даже летальные исходы у молодых

О симптомах и развитии заболевания мы поговорили с заведующим инфекционным отделением НКМЦ имени Круглой Иваном Симаковым.


Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Орловской области растет. По данным оперштаба, треть больных COVID-19 в нашем регионе по-прежнему люди от 30-ти до 44-х лет. Болезнь, как показывает практика, может развиваться с разной скоростью и довольно долго. Поэтому при первых опасных симптомах нужно вызвать на дом врача или скорую помощь, чтобы попытаться избежать осложнений. О симптомах, мерах профилактике и не только мы поговорили с заведующим инфекционным отделением НКМЦ имени Круглой Иваном Симаковым.

Иван Симаков, заместитель главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой: «Несмотря на то, что это заболевание наиболее опасно для лиц пожилого возраста - старше 65 лет, мы видим, что есть тяжелые случаи и даже летальные исходы у более молодой группы. Как правило, у них есть какая-то хроническая патология, которая не позволяет нормально организму справляться с этим заболеванием. То же самое касается и детского населения.

Если это будет легкое респираторное проявление, значить все обойдется без каких-то серьезных последствий. Если все-таки дело дойдет до развития пневмонии, то, как правило, это двусторонний процесс, весьма тяжелый может быть, когда уже снижается насыщение крови кислородом, и пациенту требуется респираторная поддержка, в том числе и искусственная вентиляция легких.

Мы сейчас работаем с обязательным учетом анамнеза пациента. Мы всегда отслеживаем возможные контакты, если пациент жалуется и есть жалобы на респираторные проявления, и он прибыл с территорий, которые являются эндемичными или неблагополучными по данному заболеванию - сейчас это не только страны дальнего зарубежья, но и некоторые регионы широко представлены».

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 6 мая, в нашем регионе 813 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Число больных в настоящее время 667 человек, выздоровело 139 человек. 7 человек скончались.


Надежда Невматулина
6 мая 2020 года
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