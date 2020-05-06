Малый и средний бизнес в условиях пандемии

Проблемы, с которым столкнулся бизнес, наблюдаются во всем мире, но для российских небольших компаний они особенно тяжелы в стране уже 10 лет нет экономического роста. Торгово-промышленная палата подсчитала, что в России из-за экономических последствий коронавируса рискуют закрыться около 3 млн предпринимателей, работу могут потерять свыше 8,6 млн человек, последствия наступившего кризиса могут быть куда серьезнее, чем последствия мирового финансового кризиса 2008 года.

Российским предпринимателям и в первую очередь малому и среднему бизнесу необходима срочная помощь от государства, в противном случае им придется начать сокращать штат своих работников, без поддержки федеральных властей «выйти из штопора» будет непросто.



Президент и Правительство России ввели дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу, направленные на отсрочку по налоговым и страховым платежам, арендной плату и кредитам, такая помощь коснется всех предпринимателей и организаций, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса:



- компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, для микропредприятий, кроме этой отсрочки, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды;

- компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев;

- правительство и ЦБ должны «предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование»;

- ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов;

- снизить с 30% до 15% размер страховых взносов для наиболее пострадавших предприятий, причем ставка вводится не на несколько месяцев, а «в долгую».



По мнению экспертов кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, предпринимаемые меры имеют двоякое влияние:



- так из-за новых «антивирусных» льгот региональные и муниципальные бюджеты останутся без поступлений от малых и средних предприятий на шесть месяцев, и возникший дисбаланс необходимо будет регулировать из федерального бюджета при помощи ассигнований и дотаций;

- в связи с тем, что малые и средние предприятия не освобождаются от налогов полностью, а им лишь предоставляется отсрочка, соответственно, по прошествии полугодовой отсрочки они должны будут уплатить и текущие налоги, которые у них возникнут, и отложенные платежи, что будет основательной нагрузкой для них;

- предложенные и обсуждаемые меры окажут незначительное влияние на ситуацию, нужны более решительные мероприятия и бизнес ждет большего, так как в предлагаемых мероприятиях нет ни одной субсидии и даже налоговые каникулы заменены на «отсрочку».



Сегодня в России существует множество теорий, как будет развиваться экономика и общество в целом далее, одно ясно – мир уже никогда не будет прежним.