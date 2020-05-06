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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- По заболевшим регион перешагнул отметку в 800. Задача - выявлять и изолировать заболевших.

- Улицы Орла украсили портреты живущих сегодня фронтовиков. О чем нас просят ветераны?

- Педагог дополнительного образования орловского детского сада № 48 вошла в ТОП-50 дошкольных учителей России.

- Киберспорт - панацея в самоизоляции или ненужное погружение в виртуальный мир? Советы спортсменов и психолога - в нашей программе.


Вести-Орёл
6 мая 2020 года
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Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.