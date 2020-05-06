Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- По заболевшим регион перешагнул отметку в 800. Задача - выявлять и изолировать заболевших.



- Улицы Орла украсили портреты живущих сегодня фронтовиков. О чем нас просят ветераны?



- Педагог дополнительного образования орловского детского сада № 48 вошла в ТОП-50 дошкольных учителей России.



- Киберспорт - панацея в самоизоляции или ненужное погружение в виртуальный мир? Советы спортсменов и психолога - в нашей программе.



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Вести-Орёл

6 мая 2020 года



