Иван Залогин разъяснил, кому из медиков необходима защита повышенного класса Сегодня состоялся брифинг главы департамента здравоохранения Орловской области.





Один из вопросов касался защиты медперсонала больниц: «Региональная власть рассказывает, что СИЗов хватает, чуть ли не в избытке, а медики пишут в соцсетях, обращаются в СМИ и говорят о нехватке СИЗов. Реальное положение дел, получается, отличается от данных в отчетах». Иван Залогин: «Сейчас вся промышленность настраивается на производство костюмов, которых в таком количестве до пандемии и не требовалось в медицинских организациях, и, естественно, не закупалось и не производилось в стране. Сейчас есть поставки, все эти костюмы распределены по медицинским организациям. В приоритете те организации, которые у нас работают непосредственно с ковидными пациентами, то есть там, где развернуты койки для ковидных больных. Учитывая, что федеральные деньги, которые направлены регионам для развертывания коек, разрешено также тратить на закупку СИЗов. Сейчас законтрактованы на десятки миллионов, и поставки у нас идут все майские праздники. Здесь тоже нужно понимать степень защиты, и не все медики должны ходить в этих костюмах, в средствах защиты для работы в очагах. То есть, это только тот персонал, который непосредственно контактирует с больными, это те лица, которые работают в лаборатории и работают с материалом, – они одеваются в костюмы соответствующего класса защиты, это сотрудники дезстанции, которые осуществляют обработку очагов, они тоже обязаны быть защищены максимально, и это те фельдшеры и доктора скорой медицинской помощи, которые транспортируют ковидных пациентов, доставляют их в наши стационарные подразделения.﻿ Учитывая, что эпидобстановка в регионе ухудшилась, недавно мною были даны соответствующие распоряжения для того, чтобы обезопасить медперсонал, чтобы те сотрудники, которые работают в приемных отделениях с другими больными, не связанными с COVID, бригады скорой помощи, которые выезжают к температурящим, чтобы они были обеспечены перчатками, масками, очками, то есть, так называемые, по второму типу. Необходимое количество СИЗов – масок одноразовых, перчаток, одноразовых халатов, многоразовых халатов, они в учреждениях имеются».

Что касается СИЗов, в которых должны работать медики, контактирующие с ковидными пациентами, то, как заверил Залогин, формируется запас и поставки происходят. Иван Залогин: «Если в СМИ обращаются по поводу того, что медперсонал не обеспечивается соответствующими средствами индивидуальной защиты, прошу обращаться непосредственно ко мне. Мы будем в каждом конкретном случае проводить соответствующие проверки, разбираться».





Орловское Информбюро

6 мая 2020 года



