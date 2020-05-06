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Иван Залогин: «Точка по эпидситуации на подстанции Заводского района не поставлена»

Сегодня состоялся брифинг главы департамента здравоохранения Орловской области.


Один из вопросов касался заражения коронавирусной инфекцией сотрудника подстанции скорой медицинской помощи Заводского района Орла: «Выяснили ли причину вспышки заболевания на станции скорой помощи Заводского района. Женщина, которую назначили нулевым пациентом, утверждает, что не общалась с москвичами-родственниками. Сообщено также, что на станцию приезжал врач из Москвы. Подтвердите или опровергните эту информацию».
 
Иван Залогин: «Я, например, не слышал, чтобы какую-то женщину назвали нулевым пациентом. Возможно, в том или ином коллективе, как и в любом сообществе, каждый ищет ту или иную причину – кто от кого заразился, кто прав, а кто виноват. Насколько я знаю, точка по эпидситуации в подстанции Заводского района не поставлена, отрабатывают до сих пор контактных. По картине контактных лиц можно будет судить, кто занес. Приезжал ли врач из Москвы? Врач не приезжал и не работал на станции. Вообще, это подстанция, где нет врачебных бригад, а только фельдшерские бригады. И здесь вопрос не в том, кого обвинять, а купировать данный очаг, не дать распространяться дальше, провести все необходимые мероприятия, чтобы люди с положительным тестом прошли легкие степени заболевания и быстрее вернулись в строй и оказывали медицинскую помощь».
 
Напомним, 3 мая губернатор Андрей Клычков подтвердил информацию о том, что подстанция Скорой медицинской помощи Заводского района Орла в полном составе отправлена на карантин. Было выявлено несколько человек заболевших. Заражения, по словам главы региона, произошло не на выезде, а при контакте дома.


Орловское Информбюро
6 мая 2020 года
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