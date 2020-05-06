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Как получить лекарство COVID-зараженному, если он оставлен лечиться дома?

Этот вопрос уже звучал в эфире программы «Вести-Орел». Сегодня на него ответил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.


Напомним, к нам в редакцию обратилась семья, которая в полном составе болеет коронавирусной инфекцией. Поскольку заболевание протекает в легкой форме, все члены семьи лечатся дома. Но возник вопрос – как получить выписанные антибиотики, ведь идти за ними в аптеку больной человек не должен. Кто может принести лекарство?
 
Иван Залогин: «Больной не должен идти в аптеку. Здесь созданы и работают волонтерские организации, которые могут соответствующие препараты также доставить. Соответственно, необходимо обращаться на эти горячие линии. Это касается тех людей, у кого нет родственников, близких, которые могли бы привезти тот или иной препарат и люди могли бы начать терапию. В настоящее время разрабатывается предложение, чтобы все-таки можно было проводить соответствующий стационар на дому за счет средств обязательного медицинского страхования, которые можно направить на закупку необходимых медикаментов, и тогда бы уже медицинские организации полностью закрывали бы вопрос с обеспечением необходимыми медикаментами. С этим вопрос обращается не только Орловская область, но и другие регионы, и мы смотрим, как это организовано у соседей».



Орловское Информбюро
6 мая 2020 года
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