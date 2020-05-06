Причиной трагедии в Мценском районе стали неисправные вентиляционные каналы Накануне в одном из многоквартирных домов села Отрадинского целая семья отравилась угарным газом.





В больницу попали четыре человека, включая двоих детей, а для сорокалетнего главы семейства инцидент закончился фатально. При первичном осмотре места происшествия газовики и следователи заключили, что причиной трагедии стали нерабочие вентканалы. Уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Орловской области: «Установлено, что вентиляционный канал в доме, где проживает семья, длительное время не обслуживался управляющей компанией. При этом органами местного самоуправления Мценского района надлежащий муниципальный контроль не осуществлялся. Материалы проверки направлены в Мценский межрайонный следственный отдел для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье – «халатность».





Иван Суверин

6 мая 2020 года



