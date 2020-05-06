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В Орле водолазы-спасатели поднялись из воды с портретами героев Великой Отечественной

Орловские спасатели нашли свой оригинальный способ отдать дань уважения героям войны, и на свой лад поучаствовать в шествии Бессмертного полка - поднимаясь из глубин.


Для эффектного появления водолазов поисково-маневренной группы из вод Оки с портретами героев Великой Отечественной, фотографии пришлось заламинировать. Правда, сторонних наблюдателей у этого величественного зрелища не было. На берегу в почетном карауле водников встречали всего несколько спасателей-волонтеров. Время проведение акции было специально выбрано между Днем водолаза и Днем Победы.
 
Особое почтение профессиональные и добровольные спасатели отдали в этот раз тем, кто сражался и погиб за Родину вдали от суши. Это не только матросы и военные пловцы, но и морские пехотинцы, а также солдаты сухопутных войск, участвовавшие в переправах под шквальным огнем врага. Один из таких героев - на фото. 
 
Андрей Некрасов, руководитель Орловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей: «Один из моих предков Адоньев Дмитрий Никитович, родился он 9 мая 1921 года. День Великой Победы совпал сего днем рождения, то есть, лучшего подарка нельзя было придумать. Он является Героем Советского Союза. При форсировании Днепра получил звезду Героя».
 
В честь тех, кто пал в бою, не добравшись до берега, на воду возложили цветы. Свою акцию волонтеры завершили у памятника освободителям Орла. В МЧС сообщили, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у спасателей есть еще несколько способов отдать долг памяти героям и ветеранам.



Иван Суверин
6 мая 2020 года
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