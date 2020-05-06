Владимир Путин: «Все должны знать, каким образом можно воспользоваться льготами»

Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке.

Граждане и руководство компаний должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Об этом сегодня говорил президент страны во время онлайн-совещания по поддержке экономики страны на фоне пандемии коронавируса.

Владимир Путин поставил задачу организовать полноценное и широкое информирование. По словам главы государства, люди должны быть уверены, что все меры поддержки до них дойдут.