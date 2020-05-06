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Владимир Путин: «Все должны знать, каким образом можно воспользоваться льготами»Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке.
Граждане и руководство компаний должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Об этом сегодня говорил президент страны во время онлайн-совещания по поддержке экономики страны на фоне пандемии коронавируса.
Владимир Путин поставил задачу организовать полноценное и широкое информирование. По словам главы государства, люди должны быть уверены, что все меры поддержки до них дойдут.
Владимир Путин: «Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, сохраняют свои коллективы; отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам».
Орловское Информбюро
6 мая 2020 года