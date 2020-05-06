Снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет проходить в три этапа Владимир Путин сегодня провёл с главами регионов совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Министры и губернаторы отчитались о проделанной в этом направлении работе и о планах по снятию ограничительных мер, введённых из-за пандемии.





Как отметил президент, и граждане, и компании должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством и каким образом этими мерами можно воспользоваться. Родители, оставшиеся из-за пандемии без работы, должны знать, что смогут прокормить своих детей, а предприниматели, вынужденные временно приостановить свою деятельность, могут рассчитывать на льготные кредиты. Именно эти тезисы стали ключевыми на прошедшем совещании президента с министрами и главами регионов. А после отчёта о том, как в России реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики и социальной сферы, участники селектора обсудили снятие ограничительных мер в масштабе всей страны и отдельных регионов в частности. Происходить это будет в три этапа. Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ: «На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения - парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования». Также на третьем этапе к привычному режиму работы вернутся все гостиницы, образовательные учреждения, магазины и кафе. Но всё будет зависеть от темпов прироста заболеваемости коронавирусом, свободного коечного фонда и показателей охвата тестированием на COVID-19, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена. На Орловщине же сегодня практически не осталось уголков, куда бы она не проникла, - заразившиеся есть во всех районах. Общая картина - 139 выздоровлений и 7 смертей на 813 заболевших. Как отметил сегодня руководитель регионального Роспотребнадзора, у нас зарегистрировано пять очагов с групповой заболеваемостью. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день у нас стоит задача по увеличению объемов тестирования, поэтому я просил бы отработать совместно те потребности, которые есть в регионе, для того чтобы обеспечить большее количество людей, исходя из наших возможностей, для проведения тестовых исследований. Это в первую очередь касается наших медиков, кто ежедневно выходит на работу, это касается социальных работников, работников сферы образования, тех, кто в постоянном режиме контактирует с гражданами по своей работе. И это обеспечение мер санитарно эпидемиологической безопасности на объектах производства и розничной торговли». Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, издано 82 постановления о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий и введении ограничений на таких предприятиях как «Орелтекмаш», «Верховский МКЗ», МРСК-Центра – Орелэнерго, Орловская ТЭЦ ПАО «Квадра», подстанция Заводского района Орла Станции скорой медицинской помощи, ЗАО «Куракинское», ПАО «МТС», общежитие ОГУ. Общежитие Орловского государственного университета закрыто на карантин из-за пятикурсницы мединститута, работающей в больнице скорой помощи имени Семашко. У нее диагностировали коронавирус. Предположительно, на месте работы девушка и заразилась, но достоверно это станет известно по завершению эпидрасследования. Александр Котов, главный врач студенческой поликлиники ОГУ им. И.С. Тургенева: «На территории общежития введены карантинные мероприятия сроком на 14 дней от момента выявления последнего заболевшего. Сама пациентка помещена в больницу им. Боткина на лечение». Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин, сейчас проводится работа с контактными людьми. Всего за последние сутки в нашем регионе коронавирус был диагностирован у 57 человек.





Антон Киселёв

6 мая 2020 года



