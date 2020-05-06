|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- 14 дней - в изоляции. Одно из студенческих общежитий ОГУ закрыто на карантин.
- По факту трагедии в селе Отрадинское может быть возбуждено еще одно уголовное дело.
- Подводный «Бессмертный полк». Орловские водолазы провели необычную акцию, на которой почтили память героев Великой Отечественной.
- Низкий поклон ветеранам. В эти дни волонтеры и представители власти посещают фронтовиков. У них к подрастающему поколению лишь одно пожелание.
Вести-Орёл
6 мая 2020 года