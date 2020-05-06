Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 14 дней - в изоляции. Одно из студенческих общежитий ОГУ закрыто на карантин.

- По факту трагедии в селе Отрадинское может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

- Подводный «Бессмертный полк». Орловские водолазы провели необычную акцию, на которой почтили память героев Великой Отечественной.

- Низкий поклон ветеранам. В эти дни волонтеры и представители власти посещают фронтовиков. У них к подрастающему поколению лишь одно пожелание.

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Вести-Орёл

6 мая 2020 года



